https://ria.ru/20210616/proizvodstvo-1737185257.html

Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%

Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23% - РИА Новости, 16.06.2021

Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%

Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 миллиардов рублей - на 23% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:02

2021-06-16T11:02

2021-06-16T11:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 миллиардов рублей - на 23% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Больше всего в 2020 году было выпущено продукции в сфере электроники, оптики и робототехники, на общую сумму 12,68 миллиарда рублей. На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67% объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ "Технополис "Москва". За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ефимова. Второе место по объему продукции заняли предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы."На их долю приходится 13% от общего объема выпускаемой продукции. Этот результат во многом был достигнут благодаря оперативному реагированию на вызовы пандемии. Предприятия медицинского кластера в сжатые сроки наладили выпуск необходимой медтехники и оборудования, а также перепрофилировали свои производства", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва