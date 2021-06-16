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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210616/proizvodstvo-1737185257.html
Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%
Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23% - РИА Новости, 16.06.2021
Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%
Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 миллиардов рублей - на 23% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:02
2021-06-16T11:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 миллиардов рублей - на 23% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Больше всего в 2020 году было выпущено продукции в сфере электроники, оптики и робототехники, на общую сумму 12,68 миллиарда рублей. На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67% объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ "Технополис "Москва". За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ефимова. Второе место по объему продукции заняли предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы."На их долю приходится 13% от общего объема выпускаемой продукции. Этот результат во многом был достигнут благодаря оперативному реагированию на вызовы пандемии. Предприятия медицинского кластера в сжатые сроки наладили выпуск необходимой медтехники и оборудования, а также перепрофилировали свои производства", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%

11:02 16.06.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 миллиардов рублей - на 23% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Больше всего в 2020 году было выпущено продукции в сфере электроники, оптики и робототехники, на общую сумму 12,68 миллиарда рублей. На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67% объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ "Технополис "Москва". За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ефимова.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта
Второе место по объему продукции заняли предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы.
"На их долю приходится 13% от общего объема выпускаемой продукции. Этот результат во многом был достигнут благодаря оперативному реагированию на вызовы пандемии. Предприятия медицинского кластера в сжатые сроки наладили выпуск необходимой медтехники и оборудования, а также перепрофилировали свои производства", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
 
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