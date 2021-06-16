https://ria.ru/20210616/proisshestvie-1737238671.html
В Якутске суд вынес приговор экс-гендиректору аэропорта за взятку
В Якутске суд вынес приговор экс-гендиректору аэропорта за взятку - РИА Новости, 16.06.2021
В Якутске суд вынес приговор экс-гендиректору аэропорта за взятку
Бывший гендиректор аэропорта Якутска Николай Местников, ранее получивший 9 лет за получение взятки, приговорен к 13 годам колонии по аналогичному уголовному... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:11
2021-06-16T15:11
2021-06-16T15:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
взятка
происшествия
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ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Бывший гендиректор аэропорта Якутска Николай Местников, ранее получивший 9 лет за получение взятки, приговорен к 13 годам колонии по аналогичному уголовному делу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры региона.В августе 2019 года Местникова обвинили в получении 3,5 миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта. Это второе уголовное дело, возбужденное в его отношении.Как отметили в транспортной прокуратуре, в ходе судебного разбирательства мужчина виновным себя не признал."Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26,4 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в пресс-службе.Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.Ранее Якутский горсуд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Он обвинялся во взятке на 27 миллионов рублей от упаковщиков багажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/irkutsk-1736057557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, взятка, происшествия
В Якутске суд вынес приговор экс-гендиректору аэропорта за взятку
Суд приговорил экс-гендиректора аэропорта Якутска к 13 годам колонии за получение взятки
ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Бывший гендиректор аэропорта Якутска Николай Местников, ранее получивший 9 лет за получение взятки, приговорен к 13 годам колонии по аналогичному уголовному делу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры региона.
В августе 2019 года Местникова обвинили в получении 3,5 миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта. Это второе уголовное дело, возбужденное в его отношении.
Как отметили в транспортной прокуратуре, в ходе судебного разбирательства мужчина виновным себя не признал.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26,4 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России
.
Ранее Якутский горсуд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Он обвинялся во взятке на 27 миллионов рублей от упаковщиков багажа.