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Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией

Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 16.06.2021

Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией

Двое граждан КНР осуждены на 1,5 года и 1 год 7 месяцев колонии за незаконное пересечение границы с Россией в Приморье, чтобы добыть лягушек и рыбу, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:06

2021-06-16T10:06

2021-06-16T10:25

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

китай

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двое граждан КНР осуждены на 1,5 года и 1 год 7 месяцев колонии за незаконное пересечение границы с Россией в Приморье, чтобы добыть лягушек и рыбу, сообщает прокуратура региона."Ханкайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ… группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Как установлено судом, двое китайцев пересекли государственную границу РФ на территории Ханкайского района Приморского края, чтобы ловить там лягушек и рыбу. Через несколько часов их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю."При себе у них обнаружено и изъято 268 незаконно добытых особей дальневосточных лягушек и 12 особей рыбы… Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев и 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210420/priznanie-1729185224.html

россия

китай

приморский край

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), китай, приморский край, происшествия