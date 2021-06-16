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Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией
Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 16.06.2021
Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией
Двое граждан КНР осуждены на 1,5 года и 1 год 7 месяцев колонии за незаконное пересечение границы с Россией в Приморье, чтобы добыть лягушек и рыбу, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:06
2021-06-16T10:25
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
китай
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двое граждан КНР осуждены на 1,5 года и 1 год 7 месяцев колонии за незаконное пересечение границы с Россией в Приморье, чтобы добыть лягушек и рыбу, сообщает прокуратура региона."Ханкайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ… группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Как установлено судом, двое китайцев пересекли государственную границу РФ на территории Ханкайского района Приморского края, чтобы ловить там лягушек и рыбу. Через несколько часов их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю."При себе у них обнаружено и изъято 268 незаконно добытых особей дальневосточных лягушек и 12 особей рыбы… Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев и 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), китай, приморский край, происшествия
Двоих граждан КНР осудили за незаконное пересечение границы с Россией
10:06 16.06.2021 (обновлено: 10:25 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Вынесен приговор двоим гражданам Китая, нелегально пересекшим границу для ловли лягушек и рыбы

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двое граждан КНР осуждены на 1,5 года и 1 год 7 месяцев колонии за незаконное пересечение границы с Россией в Приморье, чтобы добыть лягушек и рыбу, сообщает прокуратура региона.
"Ханкайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ… группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
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Как установлено судом, двое китайцев пересекли государственную границу РФ на территории Ханкайского района Приморского края, чтобы ловить там лягушек и рыбу. Через несколько часов их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
"При себе у них обнаружено и изъято 268 незаконно добытых особей дальневосточных лягушек и 12 особей рыбы… Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев и 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КитайПриморский крайПроисшествия
 
 
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