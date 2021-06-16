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Руководитель "Социального навигатора" признана "Экспертом года-2021"
Руководитель "Социального навигатора" признана "Экспертом года-2021" - РИА Новости, 16.06.2021
Руководитель "Социального навигатора" признана "Экспертом года-2021"
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:58
2021-06-16T14:58
россия
социальный навигатор
наталья тюрина
михаил пиотровский
образование - общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина стала лауреатом Всероссийской премии "Эксперт года-2021". Жюри конкурса отметило ее в номинации "Образование" за проект "Медиакампус", куратором которого она является."Медиакампус" — совместная программа Международного детского центра "Артек" и "России сегодня", которая реализуется с 2017 года. В рамках проекта для юных редакторов и корреспондентов, вожатых и педагогов проводятся мастер-классы по журналистскому мастерству, фактчекингу, ведению аккаунтов в соцсетях, организации пресс-конференций и многом другим темам. На таких тренингах артековцы получают возможность попробовать себя в роли репортеров, режиссеров и сценаристов, а также перенять опыт у признанных медиаэкспертов.Премия "Эксперт года" была учреждена журналом "Эксперт. Северо-Запад" в 2012 году. В нынешнем году она присуждалась в 10-й, юбилейный раз и впервые — в масштабе всей страны. Ее задача — определять лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. Неизменным главой экспертного совета премии является генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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россия, социальный навигатор, наталья тюрина, михаил пиотровский, образование - общество

Руководитель "Социального навигатора" признана "Экспертом года-2021"

14:58 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина стала лауреатом Всероссийской премии "Эксперт года-2021". Жюри конкурса отметило ее в номинации "Образование" за проект "Медиакампус", куратором которого она является.
"Медиакампус" — совместная программа Международного детского центра "Артек" и "России сегодня", которая реализуется с 2017 года. В рамках проекта для юных редакторов и корреспондентов, вожатых и педагогов проводятся мастер-классы по журналистскому мастерству, фактчекингу, ведению аккаунтов в соцсетях, организации пресс-конференций и многом другим темам. На таких тренингах артековцы получают возможность попробовать себя в роли репортеров, режиссеров и сценаристов, а также перенять опыт у признанных медиаэкспертов.
Премия "Эксперт года" была учреждена журналом "Эксперт. Северо-Запад" в 2012 году. В нынешнем году она присуждалась в 10-й, юбилейный раз и впервые — в масштабе всей страны. Ее задача — определять лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. Неизменным главой экспертного совета премии является генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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РоссияСоциальный навигаторНаталья ТюринаМихаил ПиотровскийОбразование - Общество
 
 
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