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В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар - РИА Новости, 16.06.2021
В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца директора газовой АЗС, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:13
2021-06-16T08:21
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца директора газовой АЗС, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021 в отношении обвиняемого Гармидера Р.И., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021", - говорится в сообщении.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. В облбольнице находятся 16 пострадавших, из них шесть человек в реанимации. Всё они получили ожоги.СК расследует дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кроме директора АЗС также задержан инженер заправки.
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
08:13 16.06.2021 (обновлено: 08:21 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСгоревшая автозаправка в Новосибирске
Сгоревшая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суд в Новосибирске арестовал на 2 месяца директора АЗС, где произошёл крупный пожар

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца директора газовой АЗС, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021 в отношении обвиняемого Гармидера Р.И., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021", - говорится в сообщении.
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СК расследует дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кроме директора АЗС также задержан инженер заправки.
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
 
 
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