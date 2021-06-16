https://ria.ru/20210616/pozhar-1737166009.html

В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар

В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар - РИА Новости, 16.06.2021

В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар

Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца директора газовой АЗС, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:13

2021-06-16T08:13

2021-06-16T08:21

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца директора газовой АЗС, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021 в отношении обвиняемого Гармидера Р.И., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021", - говорится в сообщении.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. В облбольнице находятся 16 пострадавших, из них шесть человек в реанимации. Всё они получили ожоги.СК расследует дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кроме директора АЗС также задержан инженер заправки.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737040519.html

новосибирск

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