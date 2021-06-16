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Дюков: потенциал нового кластера в Заполярье — свыше миллиарда тонн нефти
Дюков: потенциал нового кластера в Заполярье — свыше миллиарда тонн нефти - РИА Новости, 16.06.2021
Дюков: потенциал нового кластера в Заполярье — свыше миллиарда тонн нефти
Геологические запасы нефти нового кластера "Газпром нефти" в Заполярье, в который входит Тазовское месторождение, превышают 1 миллиард тонн, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:06
2021-06-16T18:19
александр дюков
газпром нефть
новости компаний - экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Геологические запасы нефти нового кластера "Газпром нефти" в Заполярье, в который входит Тазовское месторождение, превышают 1 миллиард тонн, заявил глава компании Александр Дюков."Это месторождение является частью нового крупного добывающего кластера нашей компании в Заполярье, в Надым-Пур-Тазовском районе… Геологический потенциал данного кластера превышает 1 миллиард тонн нефти", - сказал Дюков на церемонии запуска Тазовского месторождения.Позднее в "Газпром нефти" добавили, что геологические запасы газа на этом нефтегазодобывающем кластере составляют 492 миллиарда кубометров."Газпром нефть" в среду запустила в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на Ямале. Оно является частью перспективного добычного кластера "Газпром нефти" в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. Также в кластер входят Меретояхинское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. По результатам геологоразведки, которая идет на участках, компания сформирует стратегию разработки кластера.
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александр дюков, газпром нефть, новости компаний - экономика

Дюков: потенциал нового кластера в Заполярье — свыше миллиарда тонн нефти

18:06 16.06.2021 (обновлено: 18:19 16.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Геологические запасы нефти нового кластера "Газпром нефти" в Заполярье, в который входит Тазовское месторождение, превышают 1 миллиард тонн, заявил глава компании Александр Дюков.
"Это месторождение является частью нового крупного добывающего кластера нашей компании в Заполярье, в Надым-Пур-Тазовском районе… Геологический потенциал данного кластера превышает 1 миллиард тонн нефти", - сказал Дюков на церемонии запуска Тазовского месторождения.
Позднее в "Газпром нефти" добавили, что геологические запасы газа на этом нефтегазодобывающем кластере составляют 492 миллиарда кубометров.
"Газпром нефть" в среду запустила в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на Ямале. Оно является частью перспективного добычного кластера "Газпром нефти" в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. Также в кластер входят Меретояхинское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. По результатам геологоразведки, которая идет на участках, компания сформирует стратегию разработки кластера.
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:32Петербургский международный экономический форум
"Газпром нефть" планирует нарастить нефтепереработку на 3,5%
 
Александр ДюковГазпром нефтьНовости компаний - Экономика
 
 
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