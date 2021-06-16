https://ria.ru/20210616/posly-1737287892.html

Послы России и США возвращаются к работе, заявил Путин

Послы России и США возвращаются к работе, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021

Послы России и США возвращаются к работе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на пресс- конференции по итогам саммита в Женеве, где он встретился со своим американским коллегой заявил, что послы двух стран... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:51

2021-06-16T18:51

2021-06-16T23:13

саммит путина и байдена

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс- конференции по итогам саммита в Женеве, где он встретился со своим американским коллегой заявил, что послы двух стран вернуться к своей работе."Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера", — сказал он. Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".В середине апреля США ввели очередной пакета санкций против России. В рамках этих мер под ограничения попали .32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.Ответ Москвы включил как зеркальные, так и ассиметричные меры. В частности, десять американских дипломатов также объявили персонами нон грата. Кроме того, Россия начала процедуру денонсации соглашения о поездках сотрудников посольств и консульств за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам. Помимо этого, МИД России предложил послу СЩА Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций.

https://ria.ru/20210616/putin-1737289008.html

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Первый вопрос Путину на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом Пресс-конференция Путина после переговоров с Байденом. Первый вопрос корреспондента РИА Новости. 2021-06-16T18:51 true PT0M52S

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире