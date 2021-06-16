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"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг - РИА Новости, 16.06.2021
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:05
2021-06-16T13:46
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.К первому типу эксперты Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ отнесли материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия". Что касается второго типа, то к нему авторы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную" — изнасилования. Кроме того, предлагается запретить просмотр "незапрещенной" порнографии несовершеннолетними, уточняет издание.В качестве способов реализации этого предложения специалисты привели разработку порносайтами системы верификации пользователей или вход через систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.В НТЦ ГРЧЦ рекомендуют обязать операторов установить оборудование, которое будет фильтровать порнографический трафик. Отмечается, что доступ к сайту должен быть заблокирован до подтверждения возраста пользователем.Авторы исследования также призвали разработать обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575040383.html
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
12:05 16.06.2021 (обновлено: 13:46 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПользователь с ноутбуком
Пользователь с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В России предложили легализовать доступ к порно через госуслуги, сообщил "Коммерсант"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.
К первому типу эксперты Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ отнесли материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".
Молодая пара в постели - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа 2020, 10:00Авторы
Ловушки порнографии. Чем опасны "фильмы для взрослых"?Бельгийские ученые выявили связь между просмотром порно и проблемами в отношениях с реальным партнером. Они также считают, что увлечение "клубничкой" грозит импотенцией. Единого представления об этом пока нет, но есть повод для размышлений.
Что касается второго типа, то к нему авторы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную" — изнасилования.
Кроме того, предлагается запретить просмотр "незапрещенной" порнографии несовершеннолетними, уточняет издание.
В качестве способов реализации этого предложения специалисты привели разработку порносайтами системы верификации пользователей или вход через систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.
В НТЦ ГРЧЦ рекомендуют обязать операторов установить оборудование, которое будет фильтровать порнографический трафик. Отмечается, что доступ к сайту должен быть заблокирован до подтверждения возраста пользователем.
Авторы исследования также призвали разработать обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.
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