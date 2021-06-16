https://ria.ru/20210616/pornografiya-1737196072.html
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг - РИА Новости, 16.06.2021
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:05
2021-06-16T12:05
2021-06-16T13:46
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149220/42/1492204262_0:221:3076:1951_1920x0_80_0_0_782a6ebab64e175d4d13e22a15031d83.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.К первому типу эксперты Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ отнесли материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия". Что касается второго типа, то к нему авторы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную" — изнасилования. Кроме того, предлагается запретить просмотр "незапрещенной" порнографии несовершеннолетними, уточняет издание.В качестве способов реализации этого предложения специалисты привели разработку порносайтами системы верификации пользователей или вход через систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.В НТЦ ГРЧЦ рекомендуют обязать операторов установить оборудование, которое будет фильтровать порнографический трафик. Отмечается, что доступ к сайту должен быть заблокирован до подтверждения возраста пользователем.Авторы исследования также призвали разработать обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575040383.html
https://ria.ru/20210530/sex-1734610198.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149220/42/1492204262_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_3988e276d9acddd3953a53c7312938af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
"Ъ": в России предложили легализовать доступ к порно с помощью госуслуг
12:05 16.06.2021 (обновлено: 13:46 16.06.2021)
В России предложили легализовать доступ к порно через госуслуги, сообщил "Коммерсант"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
В России предложили ужесточить доступ к порнографии в Сети путем разделения контента на два типа — "не запрещенную законом" и "незаконную". Об этом пишет "Коммерсант"
со ссылкой на Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору
.
К первому типу эксперты Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ отнесли материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".
Что касается второго типа, то к нему авторы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную" — изнасилования.
Кроме того, предлагается запретить просмотр "незапрещенной" порнографии несовершеннолетними, уточняет издание.
В качестве способов реализации этого предложения специалисты привели разработку порносайтами системы верификации пользователей или вход через систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.
В НТЦ ГРЧЦ рекомендуют обязать операторов установить оборудование, которое будет фильтровать порнографический трафик. Отмечается, что доступ к сайту должен быть заблокирован до подтверждения возраста пользователем.
Авторы исследования также призвали разработать обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах.