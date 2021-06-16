https://ria.ru/20210616/porno-1737236234.html

В России предложили легализовать доступ к порно

В России предложили легализовать доступ к порно - РИА Новости, 16.06.2021

В России предложили легализовать доступ к порно

В России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:03

2021-06-16T15:03

2021-06-16T15:03

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ содержатся некоторые рекомендации по регулированию распространения порнографии в интернете. В частности, предлагается разделить эту продукцию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная".К последней они отнесли детскую порнографию и изнасилования.Авторы предлагают разрешить просмотр "незапрещенного" порно совершеннолетним. Среди вариантов реализации этого они указали разработку сайтами с фильмами для взрослых системы верификации пользователей или вход через систему ЕСИА.Фильтрация контента при этом должна проводиться на сетях операторов с помощью оборудования, обязательного к установке. Реакция РПЦКак заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ поддерживает идею ограничить для несовершеннолетних доступ к подобного рода информации."Распространение контента в сети интернет, который в случае свободного доступа может нанести вред нравственному здоровью детей, необходимо ограничивать эффективными и понятными способами. Интернет не может и не должен быть пространством, где свободно распространяется информация, опасная для детей", — сказал он.При этом Кипшидзе добавил, что речь в данном случае идет не только о порно, но и суицидальном контенте, пропагандой наркотиков и всем, что может разрушить целостность человеческой личности.

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575040383.html

https://ria.ru/20210530/sex-1734610198.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество