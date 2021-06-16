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В России предложили легализовать доступ к порно
В России предложили легализовать доступ к порно - РИА Новости, 16.06.2021
В России предложили легализовать доступ к порно
В России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:03
2021-06-16T15:03
россия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ содержатся некоторые рекомендации по регулированию распространения порнографии в интернете. В частности, предлагается разделить эту продукцию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная".К последней они отнесли детскую порнографию и изнасилования.Авторы предлагают разрешить просмотр "незапрещенного" порно совершеннолетним. Среди вариантов реализации этого они указали разработку сайтами с фильмами для взрослых системы верификации пользователей или вход через систему ЕСИА.Фильтрация контента при этом должна проводиться на сетях операторов с помощью оборудования, обязательного к установке. Реакция РПЦКак заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ поддерживает идею ограничить для несовершеннолетних доступ к подобного рода информации."Распространение контента в сети интернет, который в случае свободного доступа может нанести вред нравственному здоровью детей, необходимо ограничивать эффективными и понятными способами. Интернет не может и не должен быть пространством, где свободно распространяется информация, опасная для детей", — сказал он.При этом Кипшидзе добавил, что речь в данном случае идет не только о порно, но и суицидальном контенте, пропагандой наркотиков и всем, что может разрушить целостность человеческой личности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575040383.html
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россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
В России предложили легализовать доступ к порно
15:03 16.06.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / pressmaster

"Коммерсант": доступ к порносайтам предложили легализовать через Госуслуги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).
В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ содержатся некоторые рекомендации по регулированию распространения порнографии в интернете. В частности, предлагается разделить эту продукцию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная".
К последней они отнесли детскую порнографию и изнасилования.
Авторы предлагают разрешить просмотр "незапрещенного" порно совершеннолетним.
Среди вариантов реализации этого они указали разработку сайтами с фильмами для взрослых системы верификации пользователей или вход через систему ЕСИА.
Фильтрация контента при этом должна проводиться на сетях операторов с помощью оборудования, обязательного к установке.
Молодая пара в постели - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
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Ловушки порнографии. Чем опасны "фильмы для взрослых"?Бельгийские ученые выявили связь между просмотром порно и проблемами в отношениях с реальным партнером. Они также считают, что увлечение "клубничкой" грозит импотенцией. Единого представления об этом пока нет, но есть повод для размышлений.

Реакция РПЦ

Как заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ поддерживает идею ограничить для несовершеннолетних доступ к подобного рода информации.
"Распространение контента в сети интернет, который в случае свободного доступа может нанести вред нравственному здоровью детей, необходимо ограничивать эффективными и понятными способами. Интернет не может и не должен быть пространством, где свободно распространяется информация, опасная для детей", — сказал он.
При этом Кипшидзе добавил, что речь в данном случае идет не только о порно, но и суицидальном контенте, пропагандой наркотиков и всем, что может разрушить целостность человеческой личности.
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РоссияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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