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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/pompeo-1737171485.html
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:25
2021-06-16T09:25
саммит путина и байдена
россия
майк помпео
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве.Встреча Путина и Байдена состоится в среду. Ранее сообщалось, что РФ и США не достигли договоренности о совместной пресс-конференции по итогам встречи."Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра – ред.) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News."Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости", - добавил он.При этом экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным.
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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
09:25 16.06.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool

Помпео назвал неготовность Байдена к совместной пресс-конференции с Путиным признаком слабости

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве.
Встреча Путина и Байдена состоится в среду. Ранее сообщалось, что РФ и США не достигли договоренности о совместной пресс-конференции по итогам встречи.
"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра – ред.) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
"Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости", - добавил он.
При этом экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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