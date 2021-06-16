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Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным

Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:25

2021-06-16T09:25

2021-06-16T09:25

саммит путина и байдена

россия

майк помпео

джо байден

владимир путин

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве.Встреча Путина и Байдена состоится в среду. Ранее сообщалось, что РФ и США не достигли договоренности о совместной пресс-конференции по итогам встречи."Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра – ред.) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News."Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости", - добавил он.При этом экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным.

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

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женева (город)

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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире