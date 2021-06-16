https://ria.ru/20210616/pompeo-1737171485.html
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:25
2021-06-16T09:25
2021-06-16T09:25
саммит путина и байдена
россия
майк помпео
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063775_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_972277fbf199c79feb92e6475f95de34.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает демонстрацией слабости решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве.Встреча Путина и Байдена состоится в среду. Ранее сообщалось, что РФ и США не достигли договоренности о совместной пресс-конференции по итогам встречи."Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра – ред.) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News."Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости", - добавил он.При этом экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным.
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cfe68576a8dc80b260189f36b720406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
Помпео назвал неготовность Байдена к совместной пресс-конференции с Путиным признаком слабости