https://ria.ru/20210616/pokhischenie-1737263183.html

Жителя Ростовской области обвинили в похищении ребенка

Жителя Ростовской области обвинили в похищении ребенка - РИА Новости, 16.06.2021

Жителя Ростовской области обвинили в похищении ребенка

Следователи предъявили обвинение жителю Матвеево-Курганского района Ростовской области, который, по их данным, похитил ребенка, перетащив через забор детского... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:04

2021-06-16T17:04

2021-06-16T17:04

россия

матвеево-курганский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Матвеево-Курганского района Ростовской области, который, по их данным, похитил ребенка, перетащив через забор детского сада, сообщает СУСК России по региону."Предъявлено обвинение 44-летнему жителю Матвеево-Курганского района в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в конце мая. По версии следствия, во время преступления мужчина был пьян. Он подошел к забору детского сада и подозвал к себе незнакомого пятилетнего мальчика, который был на прогулке. После этого мужчина перетащил ребенка через забор и "начал удаляться с ним от территории детского сада". Его увидели сотрудники детсада, которые смогли задержать мужчину и передать полицейским.В настоящее время мужчина заключен под стражу. "По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210612/pokhischenie-1736741658.html

россия

матвеево-курганский район

ростовская область

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россия, матвеево-курганский район, ростовская область, происшествия