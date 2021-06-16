https://ria.ru/20210616/pogoda-1737177564.html

Жителей семи регионов предупредили о грозах с градом и сильном ветре

Жителей семи регионов предупредили о грозах с градом и сильном ветре - РИА Новости, 16.06.2021

Жителей семи регионов предупредили о грозах с градом и сильном ветре

Сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра скоростью до 27 метров в секунду могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения на территории семи регионов трех РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:20

2021-06-16T10:20

2021-06-16T10:20

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра скоростью до 27 метров в секунду могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупреждает МЧС России."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 16 июня существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в УФО на территории Свердловской области, Ханты-Мансийского АО, Курганской и Челябинской областей; в ЮФО на территории Краснодарского края; в СКФО на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края", - говорится в прогнозе.В соответствии с прогнозом экспертов МЧС, в Свердловской области ожидаются грозы и усиление ветра до 25-27 метров в секунду. На территории Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируются сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра до 23 метров в секунду. В Курганской и Челябинской областях ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 37 градусов тепла. На территории Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края возможны сильные дожди, грозы, град, а также порывы ветра до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210615/sush-1737128369.html

россия

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россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество