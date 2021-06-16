https://ria.ru/20210616/pogoda-1737166335.html

Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла

Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла - РИА Новости, 16.06.2021

Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла

Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:24

2021-06-16T08:24

2021-06-16T08:35

елена волосюк

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."При переменной облачности обойдётся без существенных осадков и будет немножко прохладнее, чем накануне. Вчера максимальная температура составила 28,2 градуса. Сегодня максимальная температура воздуха на уровне плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сказала Волосюк.Что касается осадков, она добавила, что в отдельных районах, преимущественно на востоке "могут брызнуть" отдельные капли, но дождей и гроз как накануне уже не будет.Синоптик добавила, что ветер западный, плотный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210615/sush-1737128369.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество