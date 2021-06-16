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Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла - РИА Новости, 16.06.2021
Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:24
2021-06-16T08:35
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."При переменной облачности обойдётся без существенных осадков и будет немножко прохладнее, чем накануне. Вчера максимальная температура составила 28,2 градуса. Сегодня максимальная температура воздуха на уровне плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сказала Волосюк.Что касается осадков, она добавила, что в отдельных районах, преимущественно на востоке "могут брызнуть" отдельные капли, но дождей и гроз как накануне уже не будет.Синоптик добавила, что ветер западный, плотный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:24 16.06.2021 (обновлено: 08:35 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В среду в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков и до плюс 26 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При переменной облачности обойдётся без существенных осадков и будет немножко прохладнее, чем накануне. Вчера максимальная температура составила 28,2 градуса. Сегодня максимальная температура воздуха на уровне плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сказала Волосюк.
Что касается осадков, она добавила, что в отдельных районах, преимущественно на востоке "могут брызнуть" отдельные капли, но дождей и гроз как накануне уже не будет.
Синоптик добавила, что ветер западный, плотный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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Елена ВолосюкМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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