https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737319605.html

Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента

Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента - РИА Новости, 16.06.2021

Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и выполнение поручений президента по... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:00

2021-06-16T22:00

2021-06-16T22:00

новости подмосковья

коронавирус в россии

михаил мишустин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и выполнение поручений президента по проблемам обманутых дольщиков и экологии, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили социально-экономическое развитие региона, борьбу с коронавирусом, а также выполнение поручений президента, связанных с решением проблем обманутых дольщиков и вопросов экологии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737081569.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мишустин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество