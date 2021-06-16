https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737319605.html
Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента
Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента - РИА Новости, 16.06.2021
Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и выполнение поручений президента по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:00
2021-06-16T22:00
2021-06-16T22:00
новости подмосковья
коронавирус в россии
михаил мишустин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и выполнение поручений президента по проблемам обманутых дольщиков и экологии, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили социально-экономическое развитие региона, борьбу с коронавирусом, а также выполнение поручений президента, связанных с решением проблем обманутых дольщиков и вопросов экологии", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, михаил мишустин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Мишустин и Воробьев обсудили COVID-19 и выполнение поручений президента
Мишустин и Воробьев обсудили ситуацию с COVID-19 и выполнение поручений президента