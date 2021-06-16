https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737229185.html

Более 2,5 млрд рублей направят на развитие электроснабжения Подмосковья

Более 2,5 млрд рублей направят на развитие электроснабжения Подмосковья - РИА Новости, 16.06.2021

Более 2,5 млрд рублей направят на развитие электроснабжения Подмосковья

Более 2,5 миллиардов рублей потратят на повышение качества электроснабжения проблемных городских округов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:35

2021-06-16T14:35

2021-06-16T14:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей потратят на повышение качества электроснабжения проблемных городских округов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.Как отметили в пресс-службе, программа разработана министерством энергетики Московской области совместно с электросетевыми компаниями "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" и усилена комплексными ремонтными работами, в том числе, на линиях электропередач 0,4-10 кВ и электрооборудовании в ТП: ремонт и замена трансформаторов."Министерство, помимо вопросов эксплуатации и ремонта электрохозяйства в Московской области, уделяет особое внимание реконструкции энергетической системы в регионе с прицелом на будущее. Комплекс мероприятий, которые мы проводим совместно с электросетевыми организациями, крайне необходимы для бесперебойного электроснабжения, в том числе для стабильного прохождения отопительного периода" - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737180991.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)