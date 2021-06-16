https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737212809.html

Свыше 30 тысяч ям устранено во дворах жилых домов Подмосковья

Свыше 30 тысяч ям устранено во дворах жилых домов Подмосковья - РИА Новости, 16.06.2021

Свыше 30 тысяч ям устранено во дворах жилых домов Подмосковья

Более 30 тысяч ям устранено во дворах и внутридворовых проездах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:53

2021-06-16T13:53

2021-06-16T13:53

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 30 тысяч ям устранено во дворах и внутридворовых проездах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Работа по устранению ям на территории Московской области в 2021 году ведется с 10 мая."Оцифровывать ямы мы начали в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы", - приводятся словам главы ведомства Михаила Хайкина.Всего, согласно данным пресс-службы в подмосковных дворах и внутриквартальных проездах зарегистрировано 71,2 тысячи ям, из них с начала сезона устранено 31 364.Высокий процент выполнения ямочного ремонта наблюдается в следующих городских округах: Люберцы, Зарайск, Шаховская, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Наро-Фоминский, Химки.

https://ria.ru/20210616/snos-1737202502.html

московская область (подмосковье)

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михаил хайкин, московская область (подмосковье)