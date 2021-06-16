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В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона - РИА Новости, 16.06.2021
В Подмосковье рассказали об активности клещей на территории региона
Более 5,3 тысячи обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:16
2021-06-16T11:16
2021-06-16T11:16
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 5,3 тысячи обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области."По состоянию на 10 июня медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 5310 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 1336 среди детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года зарегистрирован 4357 случай присасывания клещей, в том числе 1632 среди детей.
https://ria.ru/20210604/nasekomye-1735532250.html
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