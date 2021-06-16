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Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье
Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2021
Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье
Более 18 миллионов рублей выделят на обустройство сибиреязвенных скотомогильников на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:38
2021-06-16T10:38
2021-06-16T10:38
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 18 миллионов рублей выделят на обустройство сибиреязвенных скотомогильников на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.По словам председателя комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка облдумы Сергея Керселяна, на территории Московской области расположен 41 скотомогильник."На мероприятия по оформлению в собственность Московской области и обустройству сибиреязвенных скотомогильников из бюджета региона в 2020 году было выделено более 29 миллионов рублей. В этом году финансирование составило более 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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