https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737180991.html

Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье

Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2021

Более 18 млн рублей вложат на обустройство скотомогильников в Подмосковье

Более 18 миллионов рублей выделят на обустройство сибиреязвенных скотомогильников на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:38

2021-06-16T10:38

2021-06-16T10:38

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 18 миллионов рублей выделят на обустройство сибиреязвенных скотомогильников на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.По словам председателя комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка облдумы Сергея Керселяна, на территории Московской области расположен 41 скотомогильник."На мероприятия по оформлению в собственность Московской области и обустройству сибиреязвенных скотомогильников из бюджета региона в 2020 году было выделено более 29 миллионов рублей. В этом году финансирование составило более 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210615/covid-1737071081.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская областная дума, московская область (подмосковье)