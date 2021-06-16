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Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки - РИА Новости, 16.06.2021
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:20
2021-06-16T20:20
2021-06-16T20:46
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саммит путина и байдена
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник.По его словам, очки — марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер подарил своему коллеге письменный набор хохломы "Москва".Переговоры лидеров двух стран в Женеве продлились в общей сложности около пяти часов.По итогам саммита президенты выступили с совместным заявлением, где выразили свою приверженность принципы стратегической стабильности. Они анонсировали запуск комплексного диалога по этому вопросу, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.
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россия, владимир путин, женева (город), сша, в мире, джо байден
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
20:20 16.06.2021 (обновлено: 20:46 16.06.2021)
CNN: Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки