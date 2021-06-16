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Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки

Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки - РИА Новости, 16.06.2021

Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки

Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:20

2021-06-16T20:20

2021-06-16T20:46

россия

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

саммит путина и байдена

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник.По его словам, очки — марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер подарил своему коллеге письменный набор хохломы "Москва".Переговоры лидеров двух стран в Женеве продлились в общей сложности около пяти часов.По итогам саммита президенты выступили с совместным заявлением, где выразили свою приверженность принципы стратегической стабильности. Они анонсировали запуск комплексного диалога по этому вопросу, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20210616/briefing-1737296048.html

россия

женева (город)

сша

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россия, владимир путин, женева (город), сша, в мире, джо байден