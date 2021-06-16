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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/podarki-1737306885.html
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки - РИА Новости, 16.06.2021
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:20
2021-06-16T20:46
россия
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
саммит путина и байдена
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник.По его словам, очки — марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер подарил своему коллеге письменный набор хохломы "Москва".Переговоры лидеров двух стран в Женеве продлились в общей сложности около пяти часов.По итогам саммита президенты выступили с совместным заявлением, где выразили свою приверженность принципы стратегической стабильности. Они анонсировали запуск комплексного диалога по этому вопросу, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.
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россия, владимир путин, женева (город), сша, в мире, джо байден
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
20:20 16.06.2021 (обновлено: 20:46 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

CNN: Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, сообщает CNN со ссылкой на источник.
По его словам, очки — марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер подарил своему коллеге письменный набор хохломы "Москва".
Переговоры лидеров двух стран в Женеве продлились в общей сложности около пяти часов.
По итогам саммита президенты выступили с совместным заявлением, где выразили свою приверженность принципы стратегической стабильности. Они анонсировали запуск комплексного диалога по этому вопросу, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Саммит Путина и БайденаРоссияВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ миреДжо Байден
 
 
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