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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/peregovory-1737318971.html
Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве
Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:56
2021-06-16T21:56
саммит путина и байдена
россия
вооруженные силы рф
сергей лавров
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
дмитрий козак
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737314276.html
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россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, женева (город), сша, в мире
Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве
21:56 16.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Между двумя встречами был лишь один перерыв, который длился двадцать минут. Президент Байден и президент Путин были не вместе во время этого перерыва. Оба лидера подписали гостевую книгу, но сделали это раздельно. Президент (США) сделал это в 15.25 (16.25 мск), в середине перерыва", - сказал представитель американской администрации, пожелавший сохранить анонимность.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.
Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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