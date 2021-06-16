Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.
"Между двумя встречами был лишь один перерыв, который длился двадцать минут. Президент Байден и президент Путин были не вместе во время этого перерыва. Оба лидера подписали гостевую книгу, но сделали это раздельно. Президент (США) сделал это в 15.25 (16.25 мск), в середине перерыва", - сказал представитель американской администрации, пожелавший сохранить анонимность.
Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.
Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.