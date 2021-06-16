https://ria.ru/20210616/peregovory-1737318971.html

Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве

Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:56

2021-06-16T21:56

2021-06-16T21:56

саммит путина и байдена

россия

вооруженные силы рф

сергей лавров

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

дмитрий козак

женева (город)

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737314276.html

https://ria.ru/20210616/illyuzii-1737297110.html

россия

женева (город)

сша

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россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, женева (город), сша, в мире