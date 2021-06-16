https://ria.ru/20210616/peregovory-1737298413.html

Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом

Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:36

2021-06-16T19:36

2021-06-16T19:56

россия

женева (город)

сша

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних дипломатических отклонений.Владимир Путин, говоря о "счете" на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом, отметил, что согласен с ним в том, что переговоры - не спортивные соревнования."Вот, по-моему, до нашей встречи президент Баден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о "счете" по итогам встречи.Путин добавил, что встреча была в целом результативной, предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главные из них - зарницы доверия.

https://ria.ru/20210616/putin-1737297224.html

россия

женева (город)

сша

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россия, женева (город), сша, джо байден, владимир путин, в мире