https://ria.ru/20210616/peregovory-1737298413.html
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:36
2021-06-16T19:36
2021-06-16T19:56
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних дипломатических отклонений.Владимир Путин, говоря о "счете" на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом, отметил, что согласен с ним в том, что переговоры - не спортивные соревнования."Вот, по-моему, до нашей встречи президент Баден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о "счете" по итогам встречи.Путин добавил, что встреча была в целом результативной, предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главные из них - зарницы доверия.
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россия, женева (город), сша, джо байден, владимир путин, в мире
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом
19:36 16.06.2021 (обновлено: 19:56 16.06.2021)
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом
, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних дипломатических отклонений.
"Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз, ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было - да и бессмысленно: люди же не для этого встречаются", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США в Женеве.
Владимир Путин, говоря о "счете" на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом, отметил, что согласен с ним в том, что переговоры - не спортивные соревнования.
"Вот, по-моему, до нашей встречи президент Баден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о "счете" по итогам встречи.
Путин добавил, что встреча была в целом результативной, предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главные из них - зарницы доверия.