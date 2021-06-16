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Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США

Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США - РИА Новости, 16.06.2021

Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США

Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:30

2021-06-16T14:30

2021-06-16T14:34

саммит путина и байдена

россия

женева (город)

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров.Президент Швейцарии приветствовал лидеров двух стран в Женеве. По его словам, возможность принимать Путина и Байдена в рамках их встречи является большой честью для Швейцарии."Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира", - заявил Пармелен.Это первая встреча Путина и Байдена.

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, женева (город), сша