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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/peregovory-1737227757.html
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США - РИА Новости, 16.06.2021
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:30
2021-06-16T14:34
саммит путина и байдена
россия
женева (город)
сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров.Президент Швейцарии приветствовал лидеров двух стран в Женеве. По его словам, возможность принимать Путина и Байдена в рамках их встречи является большой честью для Швейцарии."Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира", - заявил Пармелен.Это первая встреча Путина и Байдена.
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россия, женева (город), сша
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
14:30 16.06.2021 (обновлено: 14:34 16.06.2021)
 
© REUTERS / Denis Balibouse/PoolПрезидент США Джо Байден и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool

Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога Путину и Байдену перед началом их переговоров

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров.
Президент Швейцарии приветствовал лидеров двух стран в Женеве. По его словам, возможность принимать Путина и Байдена в рамках их встречи является большой честью для Швейцарии.
"Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира", - заявил Пармелен.
Это первая встреча Путина и Байдена.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияЖенева (город)США
 
 
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