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Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США - РИА Новости, 16.06.2021
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:30
2021-06-16T14:30
2021-06-16T14:34
саммит путина и байдена
россия
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сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал плодотворного диалога лидерам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену перед началом их переговоров.Президент Швейцарии приветствовал лидеров двух стран в Женеве. По его словам, возможность принимать Путина и Байдена в рамках их встречи является большой честью для Швейцарии."Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира", - заявил Пармелен.Это первая встреча Путина и Байдена.
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россия, женева (город), сша
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога лидерам России и США
14:30 16.06.2021 (обновлено: 14:34 16.06.2021)
Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога Путину и Байдену перед началом их переговоров