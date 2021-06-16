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Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным
Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным
Президент США Джо Байден прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где скоро должен начаться российско-американский саммит, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:20
2021-06-16T14:20
2021-06-16T14:47
саммит путина и байдена
джо байден
женева (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где скоро должен начаться российско-американский саммит, сообщил корреспондент РИА Новости.Американский лидер приехал примерно через 15 минут после своего российского коллеги.Переговоры президентов России и США будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных.Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на 4 часа 45 минут.Переговоры с Путиным станут заключительной частью первого зарубежного турне Байдена после вступления на пост президента. Перед этим хозяин Белого дома посетил Великобританию и Бельгию, где провел встречи с руководством структур ЕС, а также лидерами стран G7 и НАТО.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737217687.html
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Кортеж Байдена прибыл на виллу Ла Гранж
Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При входе в здание глава США пожал руку президенту Швейцарии Ги Пармелену. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.
2021-06-16T14:20
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джо байден, женева (город), в мире
Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным
14:20 16.06.2021 (обновлено: 14:47 16.06.2021)
Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным