https://ria.ru/20210616/peregovory-1737224291.html

Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным

Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Путиным

Президент США Джо Байден прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где скоро должен начаться российско-американский саммит, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:20

2021-06-16T14:20

2021-06-16T14:47

саммит путина и байдена

джо байден

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где скоро должен начаться российско-американский саммит, сообщил корреспондент РИА Новости.Американский лидер приехал примерно через 15 минут после своего российского коллеги.Переговоры президентов России и США будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных.Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на 4 часа 45 минут.Переговоры с Путиным станут заключительной частью первого зарубежного турне Байдена после вступления на пост президента. Перед этим хозяин Белого дома посетил Великобританию и Бельгию, где провел встречи с руководством структур ЕС, а также лидерами стран G7 и НАТО.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737217687.html

женева (город)

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Кортеж Байдена прибыл на виллу Ла Гранж Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При входе в здание глава США пожал руку президенту Швейцарии Ги Пармелену. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе. 2021-06-16T14:20 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джо байден, женева (город), в мире