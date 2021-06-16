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Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Рябков увер

2021-06-16T12:56

2021-06-16T12:56

2021-06-16T13:19

россия

джозеф "бо" байден

сергей рябков

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Повестка предстоящего саммита Россия - США объемная, уверен, что лидеры будут иметь возможность найти решения по ключевым вопросам, заявил РИА Новости в преддверии встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков.Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов."У нас объемная повестка дня, саммит продолжительный. Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности", - сказал Рябков.

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джозеф "бо" байден, сергей рябков, владимир путин, женева (город), сша, в мире