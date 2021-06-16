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Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Рябков увер
2021-06-16T12:56
2021-06-16T12:56
2021-06-16T13:19
россия
джозеф "бо" байден
сергей рябков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Повестка предстоящего саммита Россия - США объемная, уверен, что лидеры будут иметь возможность найти решения по ключевым вопросам, заявил РИА Новости в преддверии встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков.Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов."У нас объемная повестка дня, саммит продолжительный. Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности", - сказал Рябков.
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РИА Новости
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россия, джозеф "бо" байден, сергей рябков, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
12:56 16.06.2021 (обновлено: 13:19 16.06.2021)
Рябков заявил, что Путин и Байден будут иметь возможность найти решения ключевых проблем
Рябков увер