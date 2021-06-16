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Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Рябков увер
2021-06-16T12:56
2021-06-16T13:19
россия
джозеф "бо" байден
сергей рябков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Повестка предстоящего саммита Россия - США объемная, уверен, что лидеры будут иметь возможность найти решения по ключевым вопросам, заявил РИА Новости в преддверии встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков.Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов."У нас объемная повестка дня, саммит продолжительный. Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности", - сказал Рябков.
россия
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россия, джозеф "бо" байден, сергей рябков, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
12:56 16.06.2021 (обновлено: 13:19 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рябков заявил, что Путин и Байден будут иметь возможность найти решения ключевых проблем

Читать ria.ru в
Рябков увер
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Повестка предстоящего саммита Россия - США объемная, уверен, что лидеры будут иметь возможность найти решения по ключевым вопросам, заявил РИА Новости в преддверии встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов.
"У нас объемная повестка дня, саммит продолжительный. Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности", - сказал Рябков.
 
РоссияДжозеф "Бо" БайденСергей РябковВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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