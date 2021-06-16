https://ria.ru/20210616/otvetstvennost-1737188375.html

Госдума приняла закон об ответственности за участие в нежелательных НПО

Госдума приняла закон об ответственности за участие в нежелательных НПО - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон об ответственности за участие в нежелательных НПО

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за причастность к работе иностранных и международных нежелательных... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:23

2021-06-16T11:23

2021-06-16T12:00

россия

госдума рф

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за причастность к работе иностранных и международных нежелательных неправительственных организаций (НПО).Изменения вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса.Первоначально в законопроекте предполагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом. Но затем в поправках появилось уточняющее словосочетание "на территории Российской Федерации".Как пояснили РИА Новости в комитете по госстроительству и законодательству, за организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами страны будут предусмотрены административные наказания.Уголовная ответственность за организацию по этой статье предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет; также возможны обязательные либо принудительные работы. За простое участие нарушителей ждет либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет, либо обязательные или принудительные работы, либо штраф.Отдельное наказание предусмотрено за финансирование или сбор средств в пользу нежелательных НКО. В зависимости от обстоятельств речь может идти либо о лишении свободы на срок от одного года до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет; либо о принудительных работах на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет; либо об обязательных работах сроком до 360 часов.

https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html

https://ria.ru/20201126/rossiya-1586493370.html

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россия, госдума рф