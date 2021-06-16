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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/otnosheniya-1737317995.html
Президент Швейцарии прокомментировал отношения между Россией и США
Президент Швейцарии прокомментировал отношения между Россией и США - РИА Новости, 16.06.2021
Президент Швейцарии прокомментировал отношения между Россией и США
Президент Швейцарии Ги Пармелен, говоря об отношениях России и США, заявил, что нужно дать время, и если необходимо, Женева всегда готова помочь. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:41
2021-06-16T21:41
саммит путина и байдена
россия
ги пармелен
швейцария
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, говоря об отношениях России и США, заявил, что нужно дать время, и если необходимо, Женева всегда готова помочь."Нужно дать время. Если необходимо, Швейцария всегда готова помочь", - заявил Пармелен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.По его словам, сам факт, что две великие державы встретились в Женеве - это уже хорошая новость."Тот факт, что мы восстановили дипломатический канал общения, два посла работают в столицах - это уже желание общаться", - сказал Пармелен.Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.
https://ria.ru/20210616/perspektivy-1737298636.html
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россия, ги пармелен, швейцария, сша, в мире
Президент Швейцарии прокомментировал отношения между Россией и США
21:41 16.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Президент Швейцарии Пармелен прокомментировал отношения между Россией и США

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, говоря об отношениях России и США, заявил, что нужно дать время, и если необходимо, Женева всегда готова помочь.
"Нужно дать время. Если необходимо, Швейцария всегда готова помочь", - заявил Пармелен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.
По его словам, сам факт, что две великие державы встретились в Женеве - это уже хорошая новость.
"Тот факт, что мы восстановили дипломатический канал общения, два посла работают в столицах - это уже желание общаться", - сказал Пармелен.
Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. В общей сложности переговоры Байдена и Путина в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа, включая перерыв.
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