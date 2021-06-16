https://ria.ru/20210616/oruzhie-1737195915.html

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за оборот оружия

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за оборот оружия - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за оборот оружия

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:05

2021-06-16T12:05

2021-06-16T12:05

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оружие

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы.Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".Согласно принятому закону, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот крупнокалиберного оружия. Закон также устанавливает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.Также документом "предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", сообщается в пояснительной записке.Кроме того, предлагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).Как пояснили ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое. Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.

https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737092670.html

https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html

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россия, госдума рф, оружие, общество