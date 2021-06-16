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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/oppozitsiya-1737305356.html
Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции
Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции - РИА Новости, 16.06.2021
Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции
Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении, но... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:11
2021-06-16T20:11
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении, но все действия будут проводиться в соответствии с законодательством РФ, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.Он отметил, что в законодательство США внесены положения, согласно которым Вашингтон должен "поддерживать правила и порядок демократического правления страны и поддерживать политические организации" в России."Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают, это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении. Как мы должны относиться к этому? Думаю, что понятно, мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать исключительно в рамках закона России", - сказал Путин на пресс-конференции.
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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции
20:11 16.06.2021
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин заявил о необходимости настороженно относиться к внесистемной оппозиции

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении, но все действия будут проводиться в соответствии с законодательством РФ, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.
Он отметил, что в законодательство США внесены положения, согласно которым Вашингтон должен "поддерживать правила и порядок демократического правления страны и поддерживать политические организации" в России.
"Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают, это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении. Как мы должны относиться к этому? Думаю, что понятно, мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать исключительно в рамках закона России", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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