https://ria.ru/20210616/oppozitsiya-1737305356.html

Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции

Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции - РИА Новости, 16.06.2021

Путин объяснил настороженное отношение к внесистемной оппозиции

Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении, но... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:11

2021-06-16T20:11

2021-06-16T20:11

саммит путина и байдена

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вашингтон (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении, но все действия будут проводиться в соответствии с законодательством РФ, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.Он отметил, что в законодательство США внесены положения, согласно которым Вашингтон должен "поддерживать правила и порядок демократического правления страны и поддерживать политические организации" в России."Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают, это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении. Как мы должны относиться к этому? Думаю, что понятно, мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать исключительно в рамках закона России", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301031.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире