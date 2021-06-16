https://ria.ru/20210616/omsk-1737244689.html

Жителя Омска заподозрили в насилии над тремя несовершеннолетними

Жителя Омска заподозрили в насилии над тремя несовершеннолетними - РИА Новости, 16.06.2021

Жителя Омска заподозрили в насилии над тремя несовершеннолетними

Ранее судимого 40-летнего жителя Омска подозревают в насилии над тремя несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:41

2021-06-16T15:41

2021-06-16T15:41

россия

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Ранее судимого 40-летнего жителя Омска подозревают в насилии над тремя несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду СУСК РФ по Омской области."По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении СУСК.В ведомстве отметили, что ранее судимый 40-летний мужчина задержан, решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210610/obvinenie-1736478351.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, омск, происшествия