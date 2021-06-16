Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737252944.html
На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19
На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19
Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:20
2021-06-16T16:20
вологодская область
череповец
вологда
вологодская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588813985_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_71639336aff5a0713f89cfe963216527.jpg
ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил первый замгубернатора Антон Кольцов."На сегодня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,08, в области 46,8 тысячи заболевших. Число госпитализированных за последние две недели увеличилось в 1,6 раза. Уровень загрузки моногоспиталей достиг 90,2%, в связи с чем в Вологде и Череповце развернуты дополнительные 200 коек. Общий коечный фонд составит 825 коек – по 400 в Вологде и Череповце, 25 - в Великом Устюге", - сказал Кольцов на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.Решением оперштаба в регионе снова приостанавливают работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, а также работу кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов в ночное время с полуночи до 6 часов утра.С 75% до 50% от вместимости залов снизится присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, концертах, спектаклях, киносеансах, развлекательных и деловых мероприятиях в закрытых помещениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
https://ria.ru/20210604/vologodchina-1735675056.html
череповец
вологда
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588813985_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_05224cc3f6339a23b255532f4f2e3f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
череповец, вологда, вологодская область, общество

На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19

16:20 16.06.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка нюхает розу в медицинской маске
Девушка нюхает розу в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил первый замгубернатора Антон Кольцов.
"На сегодня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,08, в области 46,8 тысячи заболевших. Число госпитализированных за последние две недели увеличилось в 1,6 раза. Уровень загрузки моногоспиталей достиг 90,2%, в связи с чем в Вологде и Череповце развернуты дополнительные 200 коек. Общий коечный фонд составит 825 коек – по 400 в Вологде и Череповце, 25 - в Великом Устюге", - сказал Кольцов на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.
Решением оперштаба в регионе снова приостанавливают работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, а также работу кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов в ночное время с полуночи до 6 часов утра.
С 75% до 50% от вместимости залов снизится присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, концертах, спектаклях, киносеансах, развлекательных и деловых мероприятиях в закрытых помещениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
"Вручение аттестатов выпускникам школ пройдет в этом году в офлайн-режиме с участием выпускников, родителей и педагогов, но в рамках одного класса и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: организация термометрии, использование масок, обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдение социальной дистанции", - сообщил замгубернатора.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:56Вологодская область
Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей
 
Вологодская областьЧереповецВологдаВологодская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
Лента новостейМолния