https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737252944.html

На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19

На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19

Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:20

2021-06-16T16:20

2021-06-16T16:20

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общество

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ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил первый замгубернатора Антон Кольцов."На сегодня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,08, в области 46,8 тысячи заболевших. Число госпитализированных за последние две недели увеличилось в 1,6 раза. Уровень загрузки моногоспиталей достиг 90,2%, в связи с чем в Вологде и Череповце развернуты дополнительные 200 коек. Общий коечный фонд составит 825 коек – по 400 в Вологде и Череповце, 25 - в Великом Устюге", - сказал Кольцов на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.Решением оперштаба в регионе снова приостанавливают работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, а также работу кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов в ночное время с полуночи до 6 часов утра.С 75% до 50% от вместимости залов снизится присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, концертах, спектаклях, киносеансах, развлекательных и деловых мероприятиях в закрытых помещениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

https://ria.ru/20210604/vologodchina-1735675056.html

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вологодская область

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череповец, вологда, вологодская область, общество