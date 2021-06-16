На Вологодчине вернули часть ограничений из-за заболеваемости COVID-19
ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области вернули ряд ограничений и на треть увеличили количество мест в моногоспиталях из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил первый замгубернатора Антон Кольцов.
"На сегодня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,08, в области 46,8 тысячи заболевших. Число госпитализированных за последние две недели увеличилось в 1,6 раза. Уровень загрузки моногоспиталей достиг 90,2%, в связи с чем в Вологде и Череповце развернуты дополнительные 200 коек. Общий коечный фонд составит 825 коек – по 400 в Вологде и Череповце, 25 - в Великом Устюге", - сказал Кольцов на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.
Решением оперштаба в регионе снова приостанавливают работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, а также работу кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов в ночное время с полуночи до 6 часов утра.
С 75% до 50% от вместимости залов снизится присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, концертах, спектаклях, киносеансах, развлекательных и деловых мероприятиях в закрытых помещениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
"Вручение аттестатов выпускникам школ пройдет в этом году в офлайн-режиме с участием выпускников, родителей и педагогов, но в рамках одного класса и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: организация термометрии, использование масок, обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдение социальной дистанции", - сообщил замгубернатора.