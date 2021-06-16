https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737210980.html

Ограничительные меры из-за коронавируса в Подмосковье продлены до 20 июля

Ограничительные меры из-за коронавируса в Подмосковье продлены до 20 июля - РИА Новости, 16.06.2021

Ограничительные меры из-за коронавируса в Подмосковье продлены до 20 июля

Ограничительные меры из-за коронавируса в Московской области продлены до 20 июля: маски надо носить в общественных местах и на работе, исключение - переболевшие РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:21

2021-06-16T13:21

2021-06-16T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ограничительные меры из-за коронавируса в Московской области продлены до 20 июля: маски надо носить в общественных местах и на работе, исключение - переболевшие или привитые, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева."Внести в постановление губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" следующие изменения: 1) в пункте 1:В абзаце первом слова "20 июня" заменить словами "20 июля", - говорится в сообщении.Ранее Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/covid-1737200072.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)