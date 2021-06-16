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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737324194.html
Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России
Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России - РИА Новости, 16.06.2021
Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России
Президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:52
2021-06-16T22:52
саммит путина и байдена
россия
ив роше
джо байден
владимир путин
сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными"."Я ясно дал ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) понять, что считаю, что последствия этого (смерти Навального - ред.) были бы разрушительными для России", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, отвечая на вопрос журналиста о возможной смерти Навального.Сейчас Навальный находится в колонии из-за того, что условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы. Суд принял такое решение, так как блогер нарушил режим условного осуждения.Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров президенты России и США провели пресс-конференции отдельно друг от друга, они также выступили с совместным заявлением по стратегической безопасности. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор получился конструктивным, с обеих сторон было проявлено стремление искать сближение позиций.
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россия, ив роше, джо байден, владимир путин, сша
Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России
22:52 16.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Байден пригрозил России "разрушительными последствиями" в случае смерти Навального

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными".
"Я ясно дал ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) понять, что считаю, что последствия этого (смерти Навального - ред.) были бы разрушительными для России", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, отвечая на вопрос журналиста о возможной смерти Навального.
Сейчас Навальный находится в колонии из-за того, что условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы. Суд принял такое решение, так как блогер нарушил режим условного осуждения.
Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров президенты России и США провели пресс-конференции отдельно друг от друга, они также выступили с совместным заявлением по стратегической безопасности. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор получился конструктивным, с обеих сторон было проявлено стремление искать сближение позиций.
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