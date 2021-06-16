https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737324194.html

Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России

Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России - РИА Новости, 16.06.2021

Байден: последствия смерти Навального будут "разрушительными" для России

Президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:52

2021-06-16T22:52

2021-06-16T22:52

саммит путина и байдена

россия

ив роше

джо байден

владимир путин

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти блогера Алексея Навального могли бы быть для России "разрушительными"."Я ясно дал ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) понять, что считаю, что последствия этого (смерти Навального - ред.) были бы разрушительными для России", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, отвечая на вопрос журналиста о возможной смерти Навального.Сейчас Навальный находится в колонии из-за того, что условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы. Суд принял такое решение, так как блогер нарушил режим условного осуждения.Саммит в Женеве на вилле Ла Гранж состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров президенты России и США провели пресс-конференции отдельно друг от друга, они также выступили с совместным заявлением по стратегической безопасности. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор получился конструктивным, с обеих сторон было проявлено стремление искать сближение позиций.

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россия

сша

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россия, ив роше, джо байден, владимир путин, сша