Выставка "Ноты" концептуального художника Чтака открылась в Москве
© Фото : пресс-служба VLADEYЭкспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выставка "Ноты", на которой благодаря работам Валерия Чтака посетители становятся музыкантами и исследователями, открылась во Vladey Space.
"Ноты" — это музыкальная композиция в пространстве, где подобно хору с оркестром, мелодично звучат черно-серые образы. И если выставка — нотный стан, тогда каждый зритель трубач, скрипач или певец, который ее исполняет", — отмечают в пресс-службе Vladey.
Чтак вдохновлялся произведениями Жана-Мишеля Баскиа и Йозефа Бойса: в его работах также намеренная небрежность изображений, потеки краски, неровные поверхности и края. Произведения выполнены в основном в черно-серо-белой гамме, только в некоторых работах используется цвет.
Картины, ткани, предметы мебели и винтажные чемоданы покрыты схематичными изображениями и текстами на русском, английском, итальянском, латыни, немецком, финском, сербском.
© Фото : пресс-служба VLADEYЭкспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
Экспонат выставки "Ноты"
"Мне нравятся слова, которые классно звучат и классно выглядят", — объясняет свое увлечение художник.
Отыскивать фразы не менее интересно, чем изучать объекты. Тем более, что они звучат как отрывки фраз: "какая-то злободневная чепуха" или "это не метафора — это аналогия".
© Фото : пресс-служба VLADEYВалерий Чтак
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Валерий Чтак
© Фото : пресс-служба VLADEY
© Фото : пресс-служба VLADEY
Экспонат выставки "Ноты"
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Экспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
© Фото : пресс-служба VLADEY
Работа на выставке "Ноты"
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Работа на выставке "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
© Фото : пресс-служба VLADEYЭкспонат выставки "Ноты"
4 из 4
Экспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
1 из 4
Валерий Чтак
© Фото : пресс-служба VLADEY
2 из 4
Экспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
3 из 4
Работа на выставке "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
4 из 4
Экспонат выставки "Ноты"
© Фото : пресс-служба VLADEY
С помощью таких аллюзий Чтак показывает, что люди живут внутри одного большого арт-объекта.
Выставка во Vladey Space продлится до 13 июля.