https://ria.ru/20210616/muzey-1737297550.html

Выставка "Ноты" концептуального художника Чтака открылась в Москве

Выставка "Ноты" концептуального художника Чтака открылась в Москве - РИА Новости, 16.06.2021

Выставка "Ноты" концептуального художника Чтака открылась в Москве

Выставка "Ноты", на которой благодаря работам Валерия Чтака посетители становятся музыкантами и исследователями, открылась во Vladey Space. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:27

2021-06-16T20:27

2021-06-16T20:27

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выставка "Ноты", на которой благодаря работам Валерия Чтака посетители становятся музыкантами и исследователями, открылась во Vladey Space.Чтак вдохновлялся произведениями Жана-Мишеля Баскиа и Йозефа Бойса: в его работах также намеренная небрежность изображений, потеки краски, неровные поверхности и края. Произведения выполнены в основном в черно-серо-белой гамме, только в некоторых работах используется цвет. Картины, ткани, предметы мебели и винтажные чемоданы покрыты схематичными изображениями и текстами на русском, английском, итальянском, латыни, немецком, финском, сербском.Отыскивать фразы не менее интересно, чем изучать объекты. Тем более, что они звучат как отрывки фраз: "какая-то злободневная чепуха" или "это не метафора — это аналогия". С помощью таких аллюзий Чтак показывает, что люди живут внутри одного большого арт-объекта.Выставка во Vladey Space продлится до 13 июля.

https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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