https://ria.ru/20210616/moskva-1737193368.html

Дептранс Москвы опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей

Дептранс Москвы опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей - РИА Новости, 16.06.2021

Дептранс Москвы опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей

Автомобили марки Mercedes-Benz, BMW и Audi возглавили рейтинг самых эвакуированных автомобилей за 2021 год, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:52

2021-06-16T11:52

2021-06-16T11:52

россия

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Автомобили марки Mercedes-Benz, BMW и Audi возглавили рейтинг самых эвакуированных автомобилей за 2021 год, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."Mercedes-Benz, BMW и Audi… Мы выбираем лучшую немецкую марку? Нет, рассказываем, кто возглавил рейтинг эвакуированных автомобилей за этот год: Mercedes-Benz (5610), BMW (5023), Audi (3011), Lexus (1430), Land Rover (1333) ", - говорится в сообщении.Также в ведомстве рассказали, что некоторые водители искали на спецстоянках свои автомобили несколько раз: Land Rover (девять эвакуаций), Jaguar (пять эвакуаций), BMW (четыре эвакуации)."Цена авто не освобождает от соблюдения правил. Паркуйтесь правильно и всегда найдете свой автомобиль там, где его оставили", - призвали в ведомстве.

https://ria.ru/20210615/avtomat-1737014021.html

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россия, авто, департамент транспорта г. москвы, москва, общество