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В России ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы
В России ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы - РИА Новости, 16.06.2021
В России ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы
В Минобороны России прокомментировали обвинения Таллина в нарушении воздушного пространства. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:46
2021-06-16T15:40
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35
безопасность
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали обвинения Таллина в нарушении воздушного пространства.Ранее эстонские военные заявили, что два российских Су-35 пересекли границу в районе острова Хийумаа с выключенными транспондерами. У них также отсутствовала двустороння радиосвязь с авиационной службой Эстонии."Пятнадцатого июня два самолета Су-35 ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил по строго установленному маршруту. &lt;...&gt; Самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", — заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций.Подчеркивается, что все полеты российской авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая рубежей других государств.
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россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35, безопасность
В России ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы
14:46 16.06.2021 (обновлено: 15:40 16.06.2021)
 
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали обвинения Таллина в нарушении воздушного пространства.
Ранее эстонские военные заявили, что два российских Су-35 пересекли границу в районе острова Хийумаа с выключенными транспондерами. У них также отсутствовала двустороння радиосвязь с авиационной службой Эстонии.
"Пятнадцатого июня два самолета Су-35 ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил по строго установленному маршруту. <...> Самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", — заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций.
Подчеркивается, что все полеты российской авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая рубежей других государств.
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РоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-35Безопасность
 
 
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