Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева
24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с COVID-19 в России.
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Более года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Речь пойдет о третьей волне коронавирусной инфекции, мерах, предпринимаемых властями в связи с ростом числа заболевших в нашей стране, а также об острой необходимости вакцинирования большей части населения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Более года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Речь пойдет о третьей волне коронавирусной инфекции, мерах, предпринимаемых властями в связи с ростом числа заболевших в нашей стране, а также об острой необходимости вакцинирования большей части населения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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