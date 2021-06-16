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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210616/materinstvo-1737232740.html
Российские протестанты поддержали ограничения на суррогатное материнство
Российские протестанты поддержали ограничения на суррогатное материнство - РИА Новости, 16.06.2021
Российские протестанты поддержали ограничения на суррогатное материнство
Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) поддерживает ограничение суррогатного материнства, а также всех "небиблейских" путей... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:47
2021-06-16T14:47
религия и мировоззрение
россия
петр толстой
здоровье - общество
русская православная церковь
госдума рф
австрия
норвегия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) поддерживает ограничение суррогатного материнства, а также всех "небиблейских" путей деторождения в РФ, говорится в заявлении начальствующего епископа союза Сергея Ряховского, представленном РИА Новости пресс-службой организации.Одиннадцатого июня депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации"."Хорошая инициатива, которую можно поддержать. Ребенок должен расти в семье, и это теперь будет законодательно закреплено. Вообще ограничение этих, по сути, небиблейских путей можно только приветствовать. Если обратиться к законодательству ряда западных стран, которые считаются развитыми, то мы обнаружим во многих из них полный запрет на суррогатное материнство. Думаю, это обусловлено сильными христианскими, я бы даже сказал, протестантскими, традициями, например, в Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Швеции", - заявил Ряховский.Российские протестанты, отметил Ряховский, в отрицательной оценке суррогатного материнства солидарны с мнением Русской православной церкви (РПЦ). "Стремление иметь детей, вступающее в противоречие с первоначальным планом Бога, мы считаем неоправданным. В этой связи развитие ряда направлений современной биотехнологии вызывает тревогу", - добавил епископ.Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ также поддержала законопроект.
https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html
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россия, петр толстой, здоровье - общество, русская православная церковь, госдума рф, австрия, норвегия

Российские протестанты поддержали ограничения на суррогатное материнство

14:47 16.06.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) поддерживает ограничение суррогатного материнства, а также всех "небиблейских" путей деторождения в РФ, говорится в заявлении начальствующего епископа союза Сергея Ряховского, представленном РИА Новости пресс-службой организации.
Одиннадцатого июня депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".
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"Хорошая инициатива, которую можно поддержать. Ребенок должен расти в семье, и это теперь будет законодательно закреплено. Вообще ограничение этих, по сути, небиблейских путей можно только приветствовать. Если обратиться к законодательству ряда западных стран, которые считаются развитыми, то мы обнаружим во многих из них полный запрет на суррогатное материнство. Думаю, это обусловлено сильными христианскими, я бы даже сказал, протестантскими, традициями, например, в Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Швеции", - заявил Ряховский.
Российские протестанты, отметил Ряховский, в отрицательной оценке суррогатного материнства солидарны с мнением Русской православной церкви (РПЦ). "Стремление иметь детей, вступающее в противоречие с первоначальным планом Бога, мы считаем неоправданным. В этой связи развитие ряда направлений современной биотехнологии вызывает тревогу", - добавил епископ.
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ также поддержала законопроект.
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