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Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix

Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix - РИА Новости, 16.06.2021

Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix

Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сервиса Netflix "Атлас" ("Atlas"), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:59

2021-06-16T11:59

2021-06-16T11:59

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сервиса Netflix "Атлас" ("Atlas"), сообщает Deadline. Режиссером фильма выбрали Брэда Пейтона, который снял боевики "Разлом Сан-Андреас" (2015) и "Рэмпейдж" (2018). Финальный вариант сценария готовит Арон Эли Колейт ("Бог грома", 2020). Действие в ленте развернется в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который решил, что единственный способ положить конец войнам — уничтожить человечество. Остальные подробности о триллере, в том числе о дате выхода и полном актерском составе, пока не раскрывают. Фильм "Атлас" — не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Звезда "Свадебного переполоха" вскоре появится в боевиках "Мать" и "Шифр". Обе картины выйдут на стриминговом сервисе.

https://ria.ru/20210218/wedding-1597888373.html

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2021

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, дженнифер лопес