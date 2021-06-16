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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210616/lopez-1737185658.html
Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix
Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix - РИА Новости, 16.06.2021
Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix
Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сервиса Netflix "Атлас" ("Atlas"), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:59
2021-06-16T11:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дженнифер лопес
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сервиса Netflix "Атлас" ("Atlas"), сообщает Deadline. Режиссером фильма выбрали Брэда Пейтона, который снял боевики "Разлом Сан-Андреас" (2015) и "Рэмпейдж" (2018). Финальный вариант сценария готовит Арон Эли Колейт ("Бог грома", 2020). Действие в ленте развернется в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который решил, что единственный способ положить конец войнам — уничтожить человечество. Остальные подробности о триллере, в том числе о дате выхода и полном актерском составе, пока не раскрывают. Фильм "Атлас" — не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Звезда "Свадебного переполоха" вскоре появится в боевиках "Мать" и "Шифр". Обе картины выйдут на стриминговом сервисе.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в фильме Netflix

11:59 16.06.2021
 
© AP Photo / Evan AgostiniПевица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сервиса Netflix "Атлас" ("Atlas"), сообщает Deadline.
Режиссером фильма выбрали Брэда Пейтона, который снял боевики "Разлом Сан-Андреас" (2015) и "Рэмпейдж" (2018). Финальный вариант сценария готовит Арон Эли Колейт ("Бог грома", 2020).
Действие в ленте развернется в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который решил, что единственный способ положить конец войнам — уничтожить человечество.
"Возможность снять Дженнифер в главной роли в этом фильме — это моя сбывшаяся мечта. Я знаю, что она принесет невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы все восхищаемся в ее работах", — прокомментировал Пейтон.
Остальные подробности о триллере, в том числе о дате выхода и полном актерском составе, пока не раскрывают.
Фильм "Атлас" — не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Звезда "Свадебного переполоха" вскоре появится в боевиках "Мать" и "Шифр". Обе картины выйдут на стриминговом сервисе.
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