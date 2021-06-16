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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210616/logopark-1737225639.html
В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана
В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана - РИА Новости, 16.06.2021
В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана
Власти Татарстана заинтересованы в строительстве логистического парка для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, заявил в среду президент... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:40
2021-06-16T14:40
республика татарстан
рустам минниханов
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. Власти Татарстана заинтересованы в строительстве логистического парка для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, заявил в среду президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов 16-17 июня находится с визитом в Узбекистане.Глава Татарстана назвал этот проект очень востребованным. "Уверен, что это логистический парк позволит расширить наши контакты", - отметил Минниханов.Минниханов сообщил, что в Татарстане также заинтересованы в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере машиностроения. В частности, речь идет о поставках в эту республику вертолетов серии "Ми", а также медицинских вертолетов "Ансат"."И, конечно же, у нас есть опыт в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики. Я думаю, в этом направлении мы тоже могли бы очень серьезно поработать", - добавил Минниханов.По данным узбекской статистики, по итогам прошлого года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана - 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из республики. По мнению экспертов министерства сельского хозяйства республики, рост связан с решением правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20% до 10% и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.
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рустам минниханов, узбекистан, республика татарстан (татарстан), экономика

В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана

14:40 16.06.2021
 
© Sputnik / Рамиз БахтияровГлава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Узбекистан
Глава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. Власти Татарстана заинтересованы в строительстве логистического парка для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, заявил в среду президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов 16-17 июня находится с визитом в Узбекистане.
"Узбекские компании могли бы увеличить поставки в Республику Татарстан своей продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Мы обсуждали предварительно строительство логистического парка для таких задач", - сказал Минниханов, выступая на совместном бизнес-форуме.
Глава Татарстана назвал этот проект очень востребованным. "Уверен, что это логистический парк позволит расширить наши контакты", - отметил Минниханов.
Минниханов сообщил, что в Татарстане также заинтересованы в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере машиностроения. В частности, речь идет о поставках в эту республику вертолетов серии "Ми", а также медицинских вертолетов "Ансат".
"И, конечно же, у нас есть опыт в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики. Я думаю, в этом направлении мы тоже могли бы очень серьезно поработать", - добавил Минниханов.
По данным узбекской статистики, по итогам прошлого года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана - 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из республики. По мнению экспертов министерства сельского хозяйства республики, рост связан с решением правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20% до 10% и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановУзбекистанРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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