https://ria.ru/20210616/logopark-1737225639.html

В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана

В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана - РИА Новости, 16.06.2021

В Татарстане хотят построить логопарк для продукции из Узбекистана

Власти Татарстана заинтересованы в строительстве логистического парка для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, заявил в среду президент... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

республика татарстан

рустам минниханов

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. Власти Татарстана заинтересованы в строительстве логистического парка для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, заявил в среду президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов 16-17 июня находится с визитом в Узбекистане.Глава Татарстана назвал этот проект очень востребованным. "Уверен, что это логистический парк позволит расширить наши контакты", - отметил Минниханов.Минниханов сообщил, что в Татарстане также заинтересованы в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере машиностроения. В частности, речь идет о поставках в эту республику вертолетов серии "Ми", а также медицинских вертолетов "Ансат"."И, конечно же, у нас есть опыт в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики. Я думаю, в этом направлении мы тоже могли бы очень серьезно поработать", - добавил Минниханов.По данным узбекской статистики, по итогам прошлого года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана - 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из республики. По мнению экспертов министерства сельского хозяйства республики, рост связан с решением правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20% до 10% и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.

https://ria.ru/20210609/gruppa-1736343226.html

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, узбекистан, республика татарстан (татарстан), экономика