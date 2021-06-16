https://ria.ru/20210616/literatura-1737099923.html

Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики

Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики - РИА Новости, 16.06.2021

Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики

Во время пандемии Большой литературный онлайн-проект объединил более тысячи писателей и творческих людей со всего мира в Сети. Как изоляция повлияла на... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:00

2021-06-16T09:00

2021-06-16T09:00

литература

культура

социальный навигатор

айзек азимов

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Во время пандемии Большой литературный онлайн-проект объединил более тысячи писателей и творческих людей со всего мира в Сети. Как изоляция повлияла на литературный мир и авторов? Чем необходимо обладать молодому писателю, чтобы заявить о себе ? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал президент Интернационального союза писателей, американский фантаст Майкл Суэнвик. — Как пандемия коронавируса повлияла на мир фантастики?— Поскольку требуется год, чтобы законченный роман перевести в печатный вид, еще рано судить о том, что изменилось в фантастике книжного формата. Но что касается более коротких форм, то очевидно, что писателям-фантастам карантин дал возможность писать еще больше. Журналам, которые раньше отвечали на заявку в течение недель, теперь требуются месяцы. Качество литературы остается высоким. Некоторые журналы перестали искать новые истории, так как уже расписали свои бюджеты на несколько месяцев вперед. Карантин также ускорил интернационализацию научной фантастики. В американских журналах раньше редко можно было увидеть рассказы писателей из Азии или Африки, а сейчас это обычное дело. Это изменит мир научной фантастики совершенно непредсказуемым образом.В общем, это хорошее время для любителей фантастики. Однако, все писатели, которых я знаю, ждут не дождутся возвращения нормальной жизни, даже если это будет означать меньше работы.— Как изоляция повлияла на ваше творчество? — Во время карантина я писал фантастические рассказы и обдумывал новые романы. Я мог бы воспользоваться этим временем для написания романа, но у меня не было подходящих идей. Так что я закончил несколько историй, которые несколько лет томились у меня на жестком диске, и также написал несколько новых работ. Один рассказ основан на задумке, которая посетила меня еще в 1977 году, за три года до выхода моего первого рассказа. Если вы писатель, никогда ничего не выбрасывайте.Так вот, в период карантина я писал рассказы. Четыре из них вышли в прошлом году, и в этом году еще шесть опубликованы или ждут публикации. Около половины из них — истории, которые я хотел написать уже много лет, и вот наконец собрался. Я также работаю над будущими романами. Я не начинаю роман, пока не буду полностью уверен, что мне понравится над ним работать. Когда я решаю, какой он будет, я откладываю рассказы и приступаю к работе. Остальные идеи я воплощу в коротких новеллах.— Как вы считаете, проведение фестивалей в онлайне — это временная мера или новая реальность? — Этот формат определенно останется с нами, но скорее всего, в гибридной форме. В 2020 году большинство американских фестивалей научной фантастики перешли в онлайн, и этот опыт пришелся всем по душе. Появилась возможность пригласить большее количество известных писателей, поскольку организаторам уже не нужно было оплачивать им дорогу и проживание. Этот формат также сделал мероприятия более доступными для тех, кто не мог посещать их лично из-за ограниченных финансов, здоровья или жесткого рабочего графика. Повышая доступность мероприятий для разных участников, мы делаем мир более космополитичным.Некоторые возможности, предоставляемые традиционными мероприятиями, недоступны в онлайне. К примеру, на офлайновой встрече можно подискутировать с незнакомыми участниками, выпить с друзьями в баре или получить совет по карьере. Так что никто не думает, что время традиционных встреч прошло. Но онлайн-фестивали также никуда не исчезнут. Большинство организаторов американских фестивалей говорят, что, как только они смогут вернуться к традиционному формату, они непременно включат туда виртуальную составляющую, но пока неизвестно, каков будет ее масштаб. Никто не собирается встречаться исключительно в виртуальном пространстве. Похоже, будущее принадлежит гибридным мероприятиям, частично традиционным и частично виртуальным. Через пару лет правильный баланс будет найден.— В предстоящем Большом литературном онлайн-проекте, который пройдет в июле, примут участие и фантасты. Какими навыками необходимо обладать автору-фантасту, чтобы его тексты заметили? — Им нужны новые идеи. Предпочтительно, грандиозные новые идеи. Среднего пошиба писатели-фантасты создают имитацию той литературы, которую любили в юности. Великие же фантасты раздвигают рамки жанра. Если идеи достаточно хороши, даже не самый сильный стилист вроде Айзека Азимова может написать неплохую книгу. Если его стиль так же хорош, как идеи, есть шанс стать новой Урсулой Ле Гуин или Октавией Батлер. Что еще обязательно — это богатое воображение. Без него писатель никогда не сможет ничего достичь в научной фантастике.Международный литературный онлайн-проект организован Интернациональным союзом писателей. Организация объединяет писательские союзы более 40 стран мира и защищает социальные и профессиональные права писателей и журналистов.

https://sn.ria.ru/20210428/premiya-1730277166.html

https://sn.ria.ru/20210601/knigi-1735054822.html

https://sn.ria.ru/20200923/shkola-1577636879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литература, социальный навигатор, айзек азимов, общество