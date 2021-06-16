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СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным
Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня – начале июля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:39
2021-06-16T12:39
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня – начале июля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников.Как сообщили изданию на нескольких федеральных каналах, в качестве возможной даты проведения прямой линии обсуждалось 24 и 30 июня.По информации источника, близкого к администрации президента, мероприятие должно состояться в ближайшие несколько недель, однако может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.
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владимир путин, политика
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным
12:39 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский

"Ведомости" выяснили, что прямая линия с Владимиром Путиным может пройти в конце июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня – начале июля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников.
Как сообщили изданию на нескольких федеральных каналах, в качестве возможной даты проведения прямой линии обсуждалось 24 и 30 июня.
По информации источника, близкого к администрации президента, мероприятие должно состояться в ближайшие несколько недель, однако может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.
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