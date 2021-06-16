https://ria.ru/20210616/liniya-1737202967.html

СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным

СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня – начале июля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:39

2021-06-16T12:39

2021-06-16T12:39

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня – начале июля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников.Как сообщили изданию на нескольких федеральных каналах, в качестве возможной даты проведения прямой линии обсуждалось 24 и 30 июня.По информации источника, близкого к администрации президента, мероприятие должно состояться в ближайшие несколько недель, однако может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.

https://ria.ru/20210304/putin-1599937199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика