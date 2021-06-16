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"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19
"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирус накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Видео публикует Telegram-канал... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:50
2021-06-16T10:50
2021-06-16T11:39
распространение коронавируса
саммит путина и байдена
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирус накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Видео публикует Telegram-канал МИД.На кадрах видно, как глава ведомства выходит из процедурного кабинета.На вопрос о результатах теста он ответил: "Вскрытие покажет".Сегодня президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса во время встречи двух лидеров принимаются беспрецедентные меры.
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Лавров про результат ПЦР-теста: "Вскрытие покажет"
Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: "Вскрытие покажет"
2021-06-16T10:50
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PT0M17S
РИА Новости
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"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19
10:50 16.06.2021 (обновлено: 11:39 16.06.2021)
Глава МИД России Сергей Лавров перед саммитом пошутил о результатах своего теста на коронавирус