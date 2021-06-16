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"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19

"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирус накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Видео публикует Telegram-канал... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:50

2021-06-16T10:50

2021-06-16T11:39

распространение коронавируса

саммит путина и байдена

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирус накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Видео публикует Telegram-канал МИД.На кадрах видно, как глава ведомства выходит из процедурного кабинета.На вопрос о результатах теста он ответил: "Вскрытие покажет".Сегодня президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса во время встречи двух лидеров принимаются беспрецедентные меры.

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2021

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Лавров про результат ПЦР-теста: "Вскрытие покажет" Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: "Вскрытие покажет" 2021-06-16T10:50 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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