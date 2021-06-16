https://ria.ru/20210616/kuban-1737272654.html
На Кубани планируется создать еще 32 охраняемые природные территории
На Кубани планируется создать еще 32 охраняемые природные территории - РИА Новости, 16.06.2021
На Кубани планируется создать еще 32 охраняемые природные территории
Власти Краснодарского края планируют до 2023 года создать еще 32 охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:40
2021-06-16T17:40
2021-06-16T17:40
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют до 2023 года создать еще 32 охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, сообщает администрация региона.Сохранение и развитие ООПТ в регионе обсуждалось в среду на краевом совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева."Пять лет назад мы начали большую работу по защите уникальных природных богатств региона. За это время создали 16 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, увеличили их площадь более чем на 170 тысяч гектаров. Эти места привлекают туристов. Но самое главное – так мы сохраняем нашу природу. До 2023 года планируем создать еще как минимум 32 ООПТ регионального значения", - приводятся в сообщении слова губернатора.По словам Кондратьева, это позволит защитить еще свыше 25 тысяч гектаров. Губернатор добавил, что важно создавать правовые основы защиты территорий от вырубки, застройки и пожаров, ставить их на кадастровый учет и отражать в генеральных планах муниципалитетов.Кроме того, по поручению главы края в муниципалитетах региона определяют границы особо охраняемых территорий местного значения. С 2016 года создано 36 таких территорий. Сейчас планируется определить еще 30 – на 130 гектаров, они войдут в границы 24 муниципалитетов края.Всего в регионе создана 371 ООПТ. Из них семь – федерального значения, 328 – регионального и 36 – местного значения. На сегодняшний день они занимают 930 тысяч гектаров – около 11% всей территории края.
https://ria.ru/20210616/kurorty-1737208047.html
https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html
https://ria.ru/20210611/gribnik-1736579108.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край
На Кубани планируется создать еще 32 охраняемые природные территории
В Краснодарском крае планируют до 2023 года создать еще 32 охраняемые природные территории
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
планируют до 2023 года создать еще 32 охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, сообщает администрация региона.
Сохранение и развитие ООПТ в регионе обсуждалось в среду на краевом совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева
.
"Пять лет назад мы начали большую работу по защите уникальных природных богатств региона. За это время создали 16 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, увеличили их площадь более чем на 170 тысяч гектаров. Эти места привлекают туристов. Но самое главное – так мы сохраняем нашу природу. До 2023 года планируем создать еще как минимум 32 ООПТ регионального значения", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По словам Кондратьева, это позволит защитить еще свыше 25 тысяч гектаров. Губернатор добавил, что важно создавать правовые основы защиты территорий от вырубки, застройки и пожаров, ставить их на кадастровый учет и отражать в генеральных планах муниципалитетов.
Кроме того, по поручению главы края в муниципалитетах региона определяют границы особо охраняемых территорий местного значения. С 2016 года создано 36 таких территорий. Сейчас планируется определить еще 30 – на 130 гектаров, они войдут в границы 24 муниципалитетов края.
Всего в регионе создана 371 ООПТ. Из них семь – федерального значения, 328 – регионального и 36 – местного значения. На сегодняшний день они занимают 930 тысяч гектаров – около 11% всей территории края.