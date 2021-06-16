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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210616/kosmos-1737206659.html
Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"
Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 16.06.2021
Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"
Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:02
2021-06-16T13:02
россия-китай: главное
космос - риа наука
китай
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МОСКВА, 16 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся Китаем новой орбитальной станции, заявил член экипажа Лю Бомин.До сих пор китайские космонавты выходили в открытый космос лишь единожды – в 2008 году с борта корабля "Шэньчжоу-7". Лю Бомин являлся одним из членов экипажа той миссии, поэтому уже имеет опыт организации выхода в безвоздушное пространство. По словам Лю, при нынешних выходах в открытый космос будут использованы новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.Задачами нынешних выходов в безвоздушное пространство станут проверка, наладка, и в случае необходимости – ремонт оборудования на выведенном на орбиту в апреле базовом модуле орбитальной станции КНР, заявил ранее замруководителя китайской программы пилотируемых космических полетов Ян Ливэй.
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космос - риа наука, китай

Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"

13:02 16.06.2021
 
© AP Photo / Beijing Aerospace Control Center/ XinhuaПилотируемый космический корабль КНР Шэньчжоу-9 стыкуется с космическим аппаратом Тяньгун-1
Пилотируемый космический корабль КНР Шэньчжоу-9 стыкуется с космическим аппаратом Тяньгун-1 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Beijing Aerospace Control Center/ Xinhua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся Китаем новой орбитальной станции, заявил член экипажа Лю Бомин.
До сих пор китайские космонавты выходили в открытый космос лишь единожды – в 2008 году с борта корабля "Шэньчжоу-7". Лю Бомин являлся одним из членов экипажа той миссии, поэтому уже имеет опыт организации выхода в безвоздушное пространство. По словам Лю, при нынешних выходах в открытый космос будут использованы новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.
Пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 и ракета-носитель Чанчжэн-2F на космодроме Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 13:28Россия-Китай: Главное
На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта
Задачами нынешних выходов в безвоздушное пространство станут проверка, наладка, и в случае необходимости – ремонт оборудования на выведенном на орбиту в апреле базовом модуле орбитальной станции КНР, заявил ранее замруководителя китайской программы пилотируемых космических полетов Ян Ливэй.
 
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