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Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"
Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 16.06.2021
Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"
Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:02
2021-06-16T13:02
2021-06-16T13:02
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МОСКВА, 16 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся Китаем новой орбитальной станции, заявил член экипажа Лю Бомин.До сих пор китайские космонавты выходили в открытый космос лишь единожды – в 2008 году с борта корабля "Шэньчжоу-7". Лю Бомин являлся одним из членов экипажа той миссии, поэтому уже имеет опыт организации выхода в безвоздушное пространство. По словам Лю, при нынешних выходах в открытый космос будут использованы новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.Задачами нынешних выходов в безвоздушное пространство станут проверка, наладка, и в случае необходимости – ремонт оборудования на выведенном на орбиту в апреле базовом модуле орбитальной станции КНР, заявил ранее замруководителя китайской программы пилотируемых космических полетов Ян Ливэй.
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