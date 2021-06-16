https://ria.ru/20210616/kosmos-1737206659.html

Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"

Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 16.06.2021

Целый ряд выходов человека в космос состоится в рамках "Шэньчжоу-12"

Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:02

2021-06-16T13:02

2021-06-16T13:02

россия-китай: главное

космос - риа наука

китай

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МОСКВА, 16 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Целый ряд выходов человека в безвоздушное пространство предстоит в рамках стартующей 17 июня миссии "Шэньчжоу-12" - первого пилотируемого полета к строящейся Китаем новой орбитальной станции, заявил член экипажа Лю Бомин.До сих пор китайские космонавты выходили в открытый космос лишь единожды – в 2008 году с борта корабля "Шэньчжоу-7". Лю Бомин являлся одним из членов экипажа той миссии, поэтому уже имеет опыт организации выхода в безвоздушное пространство. По словам Лю, при нынешних выходах в открытый космос будут использованы новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.Задачами нынешних выходов в безвоздушное пространство станут проверка, наладка, и в случае необходимости – ремонт оборудования на выведенном на орбиту в апреле базовом модуле орбитальной станции КНР, заявил ранее замруководителя китайской программы пилотируемых космических полетов Ян Ливэй.

https://ria.ru/20210611/shenchzhou-1736610769.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, китай