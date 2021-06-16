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В Костромской области вводят обязательную самоизоляцию для приезжающих
В Костромской области вводят обязательную самоизоляцию для приезжающих - РИА Новости, 16.06.2021
В Костромской области вводят обязательную самоизоляцию для приезжающих
Власти Костромской области с 24 июня вводят обязательную семидневную самоизоляцию для въезжающих в регион, за исключением туристов и приезжающих по работе, а... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:44
2021-06-16T21:24
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Власти Костромской области с 24 июня вводят обязательную семидневную самоизоляцию для въезжающих в регион, за исключением туристов и приезжающих по работе, а также владельцев справок о наличии антител или о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, сообщила администрация региона.Власти сообщают, что по рекомендации Роспотребнадзора оперативный штаб Костромской области принял решение с 24 июня ввести дополнительные требования, направленные на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией."Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на 7 дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112. Это требование не распространяется на людей, которые совершают поездку в Костромскую область с туристическими целями, следуют через регион транзитом, а также приезжают для выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.Также эти нормы не распространяются на граждан, имеющих медицинские документы, подтверждающие наличие антител, и тех, кто прошел полный курс вакцинации, либо имеет справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее чем за три дня до прибытия в регион, информируют власти.Еще одной из мер стало продление ограничительных мероприятий. В соответствии с решением оперштаба, запрет на проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, в которых участвуют более 10 человек, сохраняется до 18 июля. "Также отдельное решение принято в отношении наполняемости зрительных залов в театрах, цирках, филармониях и концертных организациях. Решением штаба наполняемость залов снижена с 75 до 50 процентов", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что кроме того, с 24 июня 2021 года предприятия общепита и сферы туризма, а также осуществляющие деятельность в сфере пассажирского транспорта обязаны проводить регулярное (не реже одного раза в неделю) тестирование своих сотрудников на COVID-19.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737233578.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, костромская область
В Костромской области вводят обязательную самоизоляцию для приезжающих
17:44 16.06.2021 (обновлено: 21:24 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Костромской области вводят обязательную самоизоляцию с 24 июня

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Власти Костромской области с 24 июня вводят обязательную семидневную самоизоляцию для въезжающих в регион, за исключением туристов и приезжающих по работе, а также владельцев справок о наличии антител или о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, сообщила администрация региона.
Власти сообщают, что по рекомендации Роспотребнадзора оперативный штаб Костромской области принял решение с 24 июня ввести дополнительные требования, направленные на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на 7 дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112. Это требование не распространяется на людей, которые совершают поездку в Костромскую область с туристическими целями, следуют через регион транзитом, а также приезжают для выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Также эти нормы не распространяются на граждан, имеющих медицинские документы, подтверждающие наличие антител, и тех, кто прошел полный курс вакцинации, либо имеет справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее чем за три дня до прибытия в регион, информируют власти.
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Еще одной из мер стало продление ограничительных мероприятий. В соответствии с решением оперштаба, запрет на проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, в которых участвуют более 10 человек, сохраняется до 18 июля. "Также отдельное решение принято в отношении наполняемости зрительных залов в театрах, цирках, филармониях и концертных организациях. Решением штаба наполняемость залов снижена с 75 до 50 процентов", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что кроме того, с 24 июня 2021 года предприятия общепита и сферы туризма, а также осуществляющие деятельность в сфере пассажирского транспорта обязаны проводить регулярное (не реже одного раза в неделю) тестирование своих сотрудников на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКостромская область
 
 
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