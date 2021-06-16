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В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:31
2021-06-16T18:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.Более того, по ее словам, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи."В этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам", - сообщила Ракова."Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска", - сообщила Ракова.По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году."Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем", - подчеркнула вице-мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
17:31 16.06.2021 (обновлено: 18:01 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время выявили среди молодежи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.
Более того, по ее словам, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи.
"В этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам", - сообщила Ракова.
"Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска", - сообщила Ракова.
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Вчера, 17:17Распространение коронавируса
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году.
"Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем", - подчеркнула вице-мэр.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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