https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737270220.html

В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи

В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи

Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:31

2021-06-16T17:31

2021-06-16T18:01

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия ракова

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.Более того, по ее словам, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи."В этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам", - сообщила Ракова."Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска", - сообщила Ракова.По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году."Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем", - подчеркнула вице-мэр.

https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва