https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737270220.html
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:31
2021-06-16T17:31
2021-06-16T18:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_85d15d42a0587a0e139b17890f330b56.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.Более того, по ее словам, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи."В этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам", - сообщила Ракова."Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска", - сообщила Ракова.По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году."Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем", - подчеркнула вице-мэр.
https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_192b0facf41a024a0b288cc07be26407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
В Москве максимальный прирост заболевших COVID-19 выявили среди молодежи
17:31 16.06.2021 (обновлено: 18:01 16.06.2021)
Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время выявили среди молодежи
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве
, максимальный прирост за последнее время отмечен среди молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.
Более того, по ее словам, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи.
"В этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам", - сообщила Ракова.
"Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска", - сообщила Ракова.
По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году.
"Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем", - подчеркнула вице-мэр.