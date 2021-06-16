Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации
17:31 16.06.2021 (обновлено: 17:45 16.06.2021)
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - рассказала Ракова.
В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.