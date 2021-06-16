https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737270007.html

Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации

Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021

Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации

Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:31

2021-06-16T17:31

2021-06-16T17:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - рассказала Ракова.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.

https://ria.ru/20210616/covid-19-1737204011.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество