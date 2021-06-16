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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737270007.html
Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации
Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации
Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:31
2021-06-16T17:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - рассказала Ракова.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
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коронавирус в россии, общество
Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации
17:31 16.06.2021 (обновлено: 17:45 16.06.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Заместитель мэра Москвы Ракова рассказала, как будет проходить проверка обязательной вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверка обязательной вакцинации от коронавируса в Москве будет проводиться через централизованные системы учета, бумажный сертификат не требуется, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - рассказала Ракова.
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Вчера, 15:29Распространение коронавируса
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В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
 
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