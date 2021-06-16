https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737203358.html

В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1778 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 481 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:44

2021-06-16T12:44

2021-06-16T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083559_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_e239fd2898bddb95b9fa0793b5ae8ee4.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1778 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 481 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1778 человек. На ИВЛ находится 481 человек. В городе выздоровел ещё 3381 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 102 979", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество