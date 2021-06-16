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В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1778 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 481 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:44
2021-06-16T12:44
2021-06-16T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1778 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 481 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1778 человек. На ИВЛ находится 481 человек. В городе выздоровел ещё 3381 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 102 979", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1778 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 481 пациент