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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:16
2021-06-16T12:16
2021-06-16T12:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%, 3. Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,06%", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где прирост новых случаев COVID-19 не превышает 0,06%