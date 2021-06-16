https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737197652.html

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической - РИА Новости, 16.06.2021

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах лежат более 12 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:16

2021-06-16T12:16

2021-06-16T12:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах лежат более 12 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - сообщил мэр.

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737181199.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва