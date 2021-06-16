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Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической - РИА Новости, 16.06.2021
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической
Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах лежат более 12 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:16
2021-06-16T12:16
2021-06-16T12:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах лежат более 12 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - сообщил мэр.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве драматической
12:16 16.06.2021 (обновлено: 12:26 16.06.2021)
Мэр Москвы назвал ситуацию драматической и рассказал, что в больницах более 12 тысяч человек